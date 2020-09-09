“ابنة السفير” في الصدارة!

متابعة بتجــــــــــرد: عُرضت يوم الاثنين الماضي، الحلقة الأولى من الموسم الثاني من مسلسل “ابنة السفير”، بعد توقف لأكثر من ثلاثة أشهر.
وتصدّر المسلسل قائمة الأكثر بحثاً عى محرك البحث “غوغل” في مصر والسعودية، كما تصدر الترند التركي “هاشتاغ” المسلسل، وأسماء أبطاله الثلاثة أنجين أكيوريك ونسليهان اتاغلو واوراز كايجيلر أوغلو بشخصية غديز.
ولكن بمقابل هذا التصدُّر، لم تكن بارزة نسبة المشاهدة له، وهي المقياس الأساسي لدى الجمهور التركي.
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