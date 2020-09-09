ماغي بو غصن بإطلالة جديدة.. ما سرّها؟

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن متابعيها عبر انستغرام، أحدث صورة لها، حيث أطلت بـ”لوك” عصري، معتمدة لون شعر جديداً من درجات البني، وعلقت: “العودة إلى اللون االبني من جديد”.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما لو كان هذا الـ”لوك” يعود لشخصيتها التي ستجسدها في فيلمها الجديد، أم مجرد تغيير في الإطلالة.

يذكر أن ماغي تستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال المشاركة ببطولة فيلم بإنتاج ضخم من شركة “ايغل فيلمز” سيجمع عدداً كبيراً من أهم الممثلين اللبنانيين والسعوديين والمصريين، كما تألقت ماغي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل أولاد آدم الذي شاركها فيه البطولة مكسيم خليل ودانيلا رحمة وقيس الشيخ نجيب.