هدف فرنسي "خيالي" يضع منتخب الجزائر في ورطة

أصبح منتخب الجزائر في ورطة حقيقية، بعدما بات قريبا من فقدان أمين جويري، مهاجم نيس، لصالح المنتخب الفرنسي، كما حدث مع حسام عوار لاعب وسط فريق أوليمبيك ليون.

جويري الذي يُعرف بـ"بنزيمة الجديد، نسبة إلى الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، لاعب من أصول جزائرية، ولكنه يلعب في الوقت الحالي مع المنتخب الفرنسي للشباب تحت 21 عاما.

ويستعد جويري مع شباب "الديوك" لخوض غمار كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عاما خلال العام المقبل، وهو ما يشير إلى عدم رغبته في تمثيل المنتخب الجزائري.

هدف خيالي

وخلال تلك الاستعدادات، تألق جويري بقوة خلال الفوز الذي حققه المنتخب الفرنسي تحت 21 عاما على نظيره أذربيجان بنتيجة 2-0، في التصفيات المؤهلة للمسابقة.

ونجح جويري في تسجيل هدف من هدفي المنتخب الفرنسي، كما قدم مستويات مميزة على مدار المباراة.

الهدف الذي سجله جويري وصفه المتابعون بـ"الخيالي"، حيث أشاروا إلى أنه يدل على اللياقة البدنية العالية التي يتمتع بها اللاعب.

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صحيفة "ليكيب" الفرنسية أثنت على اللاعب الشاب، ليس فقط بسبب الهدف، ولكن بسبب قدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

ولعب جويري مباراة أذربيجان في مركز الجناح، على الرغم من أنه يلعب كمهاجم في الأساس، ولكنه مع ذلك قدم مستويات مميزة خلال المباراة.

إشادة كبيرة

وبعد المباراة، تلقى جويري إشادة كبيرة من قبل سيلفان ريبول، مدرب المنتخب الفرنسي للشباب تحت 21 عاما، حيث أكد أن له أهمية كبيرة لـ"الديوك".

وقال ريبول: "أمين جويري ذو أهمية كبيرة، لأنه يمنحنا خيارات مُتعددة في الهجوم، بدليل أنه تمكن من صناعة الفارق، رغم أنه شارك في مركز الجناح".



وأضاف: "هو يمتلك تلك القدرة في التوغل سريعا من الجناح الى منطقة العمليات، لتقديم الدعم لرأس الحربة، مثلما حدث في لقطة الهدف الذي سجله".

ولا شك أن كل تلك المعطيات تشير إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها جويري لدى المنتخب الفرنسي، وهو ما قد ينقله إلى فئة الكبار خلال الفترة المقبلة.