شكرا لقرائتكم خبر عن "قوت القلوب" يتصدر التريند بعد عرض أول 4 حلقات على الحياة والان مع تفاصيل الخبر
كان"الخليج 365"، قد حضر آخر أيام تصوير المسلسل، وكانت المشاهد عبارة عن مكاتب نيابة وشرطة، وجمعت الفنانين ماجدة زكى ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ وعمرو صحصاح ومارتينا عادل وأحمد عنان وأحمد أبو رية وديانا هشام وهايدى رفعت، وعددا آخر من الفنانين.
يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، من إنتاج شركة سينرجى، للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان ، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.
تدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.
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