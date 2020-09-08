شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"قوت القلوب" يتصدر التريند بعد عرض أول 4 حلقات على الحياة ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "قوت القلوب" للنجمة القديرة ماجدة زكى، والمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، من تأليف محمد الحناوى، تريندات مواقع التواصل الاجتماعى، بعد ‏عرض أول 4 حلقات من أحداث المسلسل على شبكة تليفزيون الحياة، حازت على إعجاب ‏المتابعين ومشاهدى المسلسل، خاصة مع تصاعد أحداث الجزء الثانى، والإيقاع السريع للمشاهد، ‏وظهور حكايات تشويقية جديدة فى الجزء الثانى منها علاقة أبناء "قوت" مع المحيطين بهم، ‏وظهور أسرة "حسان" وزوجته "صباح"، فضلا عن الحالة الدرامية الممتزجة بالتراجيديا التى تقدمها ‏الفنانة الكبيرة ماجدة زكى فى كل حلقة.‏

كان"الخليج 365"، قد حضر آخر أيام تصوير المسلسل، وكانت المشاهد عبارة عن مكاتب نيابة ‏وشرطة، وجمعت الفنانين ماجدة زكى ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ وعمرو صحصاح ‏ومارتينا عادل وأحمد عنان وأحمد أبو رية وديانا هشام وهايدى رفعت، وعددا آخر من الفنانين.‏

يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، من إنتاج شركة سينرجى، للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدى أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان ، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوى، ‏وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى‎.‎

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تدور أحداث العمل حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ‏ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ‏ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.‏