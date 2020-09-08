شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الشناوى "سلبى" وزوجته وابنه إيجابى كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان عمر الشناوى لـ"الخليج 365" أن زوجته هند أجرت المسحة الثانية، التي أثببت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إصابة ابنه الصغير "حسن"، مشيرا إلى أن التحاليل الخاصة به التي أجراها صباح اليوم جاءت سلبية حتى الآن، لافتاً إلى أنه وعائلته سيخضعان لتحاليل أخرى على مدار الأيام المقبلة لإمكانية تقدير الموقف والتأكد من حالات الشفاء لكل منهم.

وأوضح الشناوى أن حالة ابنه "حسن" في تحسن مستمر يوماً تلو الآخر، خاصة أنه يخضع لكورس علاج أوصى به الأطباء المتخصصون في علاج الأطفال المصابين بفيروس كورونا، وأنه سيستمر في الخضوع للتحاليل من أجل التأكد من سلامة تعافيه نهائياً.

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وكان الفنان عمر الشناوي أعلن في وقت سابق إصابة نجله حسن بفيروس كورونا، عبر صفحته الشخصة على "فيس بوك"، معلقاً: "ابني حسن طلع إيجابي فيروس كورونا المستجد، أرجو كل من تعامل معي في خلال 14 يوم يحلل ليطمئن، ويا رب ادعوله بالشفاء إن شاء الله".

يشار إلى أن عمر الشناوى كانت آخر أعماله مسلسل "فرصة تانية" مع النجمة ياسيمن صبرى، وشارك في بطولة العمل كل من النجوم دياب، محمود البزاوى، أحمد مجدى، هبة مجدى، آيتن عامر، وأخرون، إخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى.