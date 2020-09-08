شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة عن حرائق سوريا: قلبي كهذه النار يحترق على أطفال وطنى وأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة السورية أصالة نصري على مشاركة متابعيها وجمهورها، حزنها الشديد على بلادها بعد الحرائق المستمرة التي نشبت في غابات سوريا لليوم الرابع على التوالى، حيث نشرت صورة للحرائق عبر حسابها بإنستجرام، وكتبت: "لا شيء يفوق الوطن، وليس هناك أمَرُّ من الحنين وغصّة الفراق، فلا فرحة تكتملّ إنّ تألّم وطني، ووطني لمّ يعد لأوجاع جديدة في كيانه مكان، قلبي كهذه النّار يحترق على أطفال وطني وأهلي وأحبّتي وجيراني ومستقرّ والدي، أملنا بالله كبيراً ليستجيب لنا، ويرحم أهلنا ويحفظ أرضنا، آمين ياربّ العالمين".

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وما زالت الحرائق تسيطر على العديد من المناطق الغربية في سوريا، والتي نشبت بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأدت إلى التهام الكثير من المناطق الخضراء، حيث أعلنت وزارة الصحة السورية إرسال مساعدات ودعم طبي للنقطة الإسعافية فى الفريكة بريف محافظة حماة لتعزيز استجابتها للحرائق المندلعة فى المنطقة، والتي وصلت إلى منازل الأهالى، وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إنه تم إرسال 3 سيارات إسعاف مع كادر تمريضي، ليصبح العدد الإجمالي 4 سيارات إسعاف مع 15 أسطوانة أوكسيجن، وفريقا يضم طبيبا و3 ممرضين سيتواجدون على مدار الساعة".

وكان عدد من نجوم الفن أعربوا عن حزنهم الشديد من نشوب النيران في العديد من المناطق بالأراضى السورية، متمنين أن يحمى الله شعبها من كل سوء. وكتبت الفنانة هيفاء وهبى عبر حسابها بموقع تويتر: "الله يحمي سوريا وشعبها من كل شر وتنطفي الحرائق بسرعة ما بدنا يا رب نسمع عن ضحايا حرام اللي صار فيهم من سنين لهلأ ما ارتاحوا الكوارث كتيرة".