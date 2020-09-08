شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين ينعى الفنانة السودانية ستونة ويصفها بعاشقة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الفنانة السودانية ستونة التى وافتها المنية اليوم الثلاثاء، ‏وقال فى تصريح لـ"الخليج 365" إن الراحلة كانت فنانة صادقة ورمزا للالتزام وتعشق بلدها الثانى مصر، معزيًا نقابة المهن التمثيلية ‏فى السودان.‏

وكان الفنان المسرحى حربى الطائر قد أعلن عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس ‏بوك عن وفاة الممثلة السودانية ستونة، التي شاركت فى فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية مع محمد ‏هنيدى قبل 20 عاماً حيث كتب الطائر: "البقاء لله الفنانة ستونة مطربة السودان والوطن العربى أنا لله وانا ‏اليه لراجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة.‏

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ستونة هى ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد (الخرطوم)، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون ‏الجميلة، قسم رسم وتصوير. ثم درست دراسات إضافية فى معهد الموسيقى والمسرح.. شاركت ببعض ‏المسرحيات، ثم كان ظهورها السينمائى الأول بمصر فى فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" أمام النجم ‏محمد هنيدى وغنت فيه أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة"، بعدها شاركت النجم عادل إمام فى فيلم "هاللو أمريكا" ‏عام 2000‏‎.‎