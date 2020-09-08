شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين ينعى الفنانة السودانية ستونة ويصفها بعاشقة مصر والان مع تفاصيل الخبر
وكان الفنان المسرحى حربى الطائر قد أعلن عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاة الممثلة السودانية ستونة، التي شاركت فى فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية مع محمد هنيدى قبل 20 عاماً حيث كتب الطائر: "البقاء لله الفنانة ستونة مطربة السودان والوطن العربى أنا لله وانا اليه لراجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة.
ستونة هى ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد (الخرطوم)، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير. ثم درست دراسات إضافية فى معهد الموسيقى والمسرح.. شاركت ببعض المسرحيات، ثم كان ظهورها السينمائى الأول بمصر فى فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" أمام النجم محمد هنيدى وغنت فيه أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة"، بعدها شاركت النجم عادل إمام فى فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.
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