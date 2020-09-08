- 1/14
- 2/14
- 3/14
- 4/14
- 5/14
- 6/14
- 7/14
- 8/14
- 9/14
- 10/14
- 11/14
- 12/14
- 13/14
- 14/14
شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء سلطان تعلق على مشاركتها فى مسلسل "بنات الماريونت".. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أعمال تصوير المرحلة الأولى من مسلسل "بنات الماريونت"، وهو عمل كوميدي سوري سعودي إماراتي. وتدور قصة العمل الذي يتم تصويره في سوريا حول حكاية اجتماعية تتعرض خلالها مجموعة فتيات لجملة من الأحداث الصادمة، حيث يموت والدهن الثري ويترك خلفه مجموعة من المشكلات، ليخضعهن لتجربة حياتية ثمينة، والمسلسل من تأليف رامي المدني، وإخراج مخلص الصالح.
ويضم "بنات الماريونت" مجموعة من نجوم الدراما السورية، أبرزهم: أمل عرفة، أيمن رضا، سلمى المصري، صفاء سلطان، أندريه سكاف، محمد خير الجراح، روعة ياسين، رواد عليو، رنا شميس، رضوان قنطار، ناهد الحلبي، سحر فوزي، وحسام تحسين بيك.وشارك في المراحل الأولى التي أنجزت في سوريا نجوم آخرون، منهم: غادة بشور، روبين عيسى، شروق البني، وحسام الشاه، فيما ستكشف الجهة المنتجة لاحقاً عن نجوم الإمارات والسعودية المشاركين في المسلسل.
بدورها، ثمّنت الفنانة صفاء سلطان فكرة العمل كنص، إضافة إلى جمع نجوم الكوميديا والدراما من ثلاثة بلدان عربية، مشيرة إلى أن المتابع سيشعر بمتعة كبيرة أثناء مشاهدة العمل، فالجميع بحاجة لأعمال تزرع البسمة على وجوههم، وتقدم لهم وجبة كوميدية في زمن تكثر فيه المشكلات والهموم".
وعبرت نجمة العمل أمل عرفة عن سعادتها بالمشاركة، قائلة: "العمل رائع وجميل جداً، حيث يجمع نجوم الكوميديا في سوريا، ويشكل فرصة لإعادة رونق الكوميديا السورية التي قدمت أعمالاً لا تزال عالقة في أذهان المتابعين".
من جهته، أشاد الفنان أيمن رضا بفكرة العمل القائمة على سلسلة أحداث اجتماعية مطروحة بطابع كوميدي لطيف، معتبراً أن وجود نخبة من ألمع نجوم الكوميديا في سوريا، يشكل دفعة معنوية للعمل، قائلاً: "بنات الماريونيت يذكرنا بكوميديا ممتعة اعتدنا على رؤيتها في الدراما السورية، فالنص رائع والأفكار جميلة ومطروحة بطريقة قريبة من قلب المتابع، وأتمنى أن يلقى نجاحاً لدى المشاهد العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر صفاء سلطان تعلق على مشاركتها فى مسلسل "بنات الماريونت".. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.