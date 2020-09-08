شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء سلطان تعلق على مشاركتها فى مسلسل "بنات الماريونت".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أعمال تصوير المرحلة الأولى من مسلسل "بنات الماريونت"، وهو عمل كوميدي سوري سعودي إماراتي. وتدور قصة العمل ‏الذي يتم تصويره في سوريا حول حكاية اجتماعية تتعرض خلالها مجموعة فتيات لجملة من الأحداث الصادمة، حيث يموت والدهن ‏الثري ويترك خلفه مجموعة من المشكلات، ليخضعهن لتجربة حياتية ثمينة، والمسلسل من تأليف رامي المدني، وإخراج مخلص ‏الصالح.‏

ويضم "بنات الماريونت" مجموعة من نجوم الدراما السورية، أبرزهم: أمل عرفة، أيمن رضا، سلمى المصري، صفاء سلطان، ‏أندريه سكاف، محمد خير الجراح، روعة ياسين، رواد عليو، رنا شميس، رضوان قنطار، ناهد الحلبي، سحر فوزي، وحسام تحسين ‏بيك.وشارك في المراحل الأولى التي أنجزت في سوريا نجوم آخرون، منهم: غادة بشور، روبين عيسى، شروق البني، وحسام الشاه، ‏فيما ستكشف الجهة المنتجة لاحقاً عن نجوم الإمارات والسعودية المشاركين في المسلسل.‏

بدورها، ثمّنت الفنانة صفاء سلطان فكرة العمل كنص، إضافة إلى جمع نجوم الكوميديا والدراما من ثلاثة بلدان عربية، مشيرة إلى ‏أن المتابع سيشعر بمتعة كبيرة أثناء مشاهدة العمل، فالجميع بحاجة لأعمال تزرع البسمة على وجوههم، وتقدم لهم وجبة كوميدية في ‏زمن تكثر فيه المشكلات والهموم".‏

وعبرت نجمة العمل أمل عرفة عن سعادتها بالمشاركة، قائلة: "العمل رائع وجميل جداً، حيث يجمع نجوم الكوميديا في سوريا، ‏ويشكل فرصة لإعادة رونق الكوميديا السورية التي قدمت أعمالاً لا تزال عالقة في أذهان المتابعين".‏

من جهته، أشاد الفنان أيمن رضا بفكرة العمل القائمة على سلسلة أحداث اجتماعية مطروحة بطابع كوميدي لطيف، معتبراً أن ‏وجود نخبة من ألمع نجوم الكوميديا في سوريا، يشكل دفعة معنوية للعمل، قائلاً: "بنات الماريونيت يذكرنا بكوميديا ممتعة اعتدنا ‏على رؤيتها في الدراما السورية، فالنص رائع والأفكار جميلة ومطروحة بطريقة قريبة من قلب المتابع، وأتمنى أن يلقى نجاحاً لدى ‏المشاهد العربي.‏

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