فن ومشاهير

صفاء سلطان تعلق على مشاركتها فى مسلسل "بنات الماريونت".. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء سلطان تعلق على مشاركتها فى مسلسل "بنات الماريونت".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أعمال تصوير المرحلة الأولى من مسلسل "بنات الماريونت"، وهو عمل كوميدي سوري سعودي إماراتي. وتدور قصة العمل ‏الذي يتم تصويره في سوريا حول حكاية اجتماعية تتعرض خلالها مجموعة فتيات لجملة من الأحداث الصادمة، حيث يموت والدهن ‏الثري ويترك خلفه مجموعة من المشكلات، ليخضعهن لتجربة حياتية ثمينة، والمسلسل من تأليف رامي المدني، وإخراج مخلص ‏الصالح.‏

 

ويضم "بنات الماريونت" مجموعة من نجوم الدراما السورية، أبرزهم: أمل عرفة، أيمن رضا، سلمى المصري، صفاء سلطان، ‏أندريه سكاف، محمد خير الجراح، روعة ياسين، رواد عليو، رنا شميس، رضوان قنطار، ناهد الحلبي، سحر فوزي، وحسام تحسين ‏بيك.وشارك في المراحل الأولى التي أنجزت في سوريا نجوم آخرون، منهم: غادة بشور، روبين عيسى، شروق البني، وحسام الشاه، ‏فيما ستكشف الجهة المنتجة لاحقاً عن نجوم الإمارات والسعودية المشاركين في المسلسل.‏

 

بدورها، ثمّنت الفنانة صفاء سلطان فكرة العمل كنص، إضافة إلى جمع نجوم الكوميديا والدراما من ثلاثة بلدان عربية، مشيرة إلى ‏أن المتابع سيشعر بمتعة كبيرة أثناء مشاهدة العمل، فالجميع بحاجة لأعمال تزرع البسمة على وجوههم، وتقدم لهم وجبة كوميدية في ‏زمن تكثر فيه المشكلات والهموم".‏

 

وعبرت نجمة العمل أمل عرفة عن سعادتها بالمشاركة، قائلة: "العمل رائع وجميل جداً، حيث يجمع نجوم الكوميديا في سوريا، ‏ويشكل فرصة لإعادة رونق الكوميديا السورية التي قدمت أعمالاً لا تزال عالقة في أذهان المتابعين".‏

 

من جهته، أشاد الفنان أيمن رضا بفكرة العمل القائمة على سلسلة أحداث اجتماعية مطروحة بطابع كوميدي لطيف، معتبراً أن ‏وجود نخبة من ألمع نجوم الكوميديا في سوريا، يشكل دفعة معنوية للعمل، قائلاً: "بنات الماريونيت يذكرنا بكوميديا ممتعة اعتدنا ‏على رؤيتها في الدراما السورية، فالنص رائع والأفكار جميلة ومطروحة بطريقة قريبة من قلب المتابع، وأتمنى أن يلقى نجاحاً لدى ‏المشاهد العربي.‏

 

‏ ‏3e7c43d0-4c21-4ebe-965d-a0324453c251

 

45c7bfe3-310d-4270-a2b5-2cfe84ccac7d

 

87d67c3e-7260-4483-b647-c1238fa4e132

 

 

093b7e7d-4954-44c5-88b0-dccdf7f7cb9d

 

Advertisements

 

716f2f18-952b-46ba-be66-924d89117d30

 

 

9193f587-efd5-474d-8474-025845c2dce6

 

 

a7f42087-6a8b-46d5-9874-2b31f63d1c49

 

 

abc4eb10-2bbf-4a63-b36d-419deb63902b

 

b9fb4254-2381-4ce1-99e5-46d9b97bc1a9

 

 

c84abc98-a4b9-46a4-b5f6-028d7308881e

 

 

d12be5d3-235e-4d9c-9c7f-d1f19069f592

 

 

e8d72bd7-8a17-4d59-996e-ab1f56273d1e

 

 

fc94154a-4e7d-4e08-83e1-2f11ffc02a6b
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صفاء سلطان تعلق على مشاركتها فى مسلسل "بنات الماريونت".. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا