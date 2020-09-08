شكرا لقرائتكم خبر عن عيوبهم باعترافهم.. أمينة رزق لا يهمها مظهرها وكاريوكا عصبية ونعيمة صريحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لايوجد شخص بلا عيوب وأحيانا يعرف الإنسان عيوبه ويحاول التخلص منها أو يعرفها ولكنها تصبح جزءا من حياته وشخصيته تلازمه دائما، وفى كثير من الأحيان قد لا يعترف بهذه العيوب ولا يراها.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر فى أغسطس من عام 1951 سألت المجلة عددا من نجمات الزمن الجميل عن عيوبهن واعترفت هؤلاء النجمات بما لا يعرفه الجمهور عنهن من هذه العيوب تحت عنوان:"مالا يعجبنى فى نفسى".

ومن هؤلاء النجمات الفنانة الكبيرة أمينة رزق، التى قالت للكواكب :"لا يعجبنى هذا الإهمال فى حق نفسى، فإنه لا تهمنى الملابس بقدر ما يهمنى التمثيل، والملابس التى أظهر بها وسيلة وليست غاية، اختارها بحكم أدوارى فى المسرح والسينما".

وأضافت أمينة رزق:" كما لا يعجبنى فى نفسى اهتمامى بغيرى قبل اهتمامى بنفسى".

فيما قالت نعيمة عاكف إنه لا يعجبها فى نفسها صراحته الشديدة ، قائلة:" الناس فى هذه الأيام يحبون النفاق والرياء، وهذا ليس من أخلاقى".

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واعترفت تحية كاريوكا بأن أهم عيوبها العصبية الشديدة التى تجعل الكثيرين يفهمونا على غير حقيقتهم وهو ما يسبب لها العديد من المشكلات والمتاعب".

وأكدت زوزو شكيب أنه لا يعجبها فى نفسها غيرتها الشديدة على العمل، قئلة:" دائما ً يأكلنى قلبى من أجل العمل، وإذ لم اجد ععملاص يسلينى أجلس حزينة، لأننى لا أحب الكسل، كما لا يعجبنى فى نفسى طيبتى الشديدة ومحاولة إرضاء الجميع، وهو ما يسبب لى العديد من المتاعب".

وقالت المنتجة والفنانة الكبيرة مارى كوينى إن أهم عيوبها إهمال صحتها، مؤكدة أنا تمزق نفسها بين العمل فى الاستديو وواجباتها كربة منزل، وهو ما يسبب لها العديد من المتاعب الصحية.وأضافت كوينى أنه لا يعجبها فى نفسها انزوائها عن الناس رغم عطفها الشديد عليهم.

وأشارت نيللى مظلوم إلى أنه لا يعجبها فى شخصيتها محاولة إتقان كل شيئ والاهتمام بالصغائر قبل الأمور الكبيرة.

وتابعت نيلى مظلوم:" لا يعجبنى فى نفسى الصراحة والبساطة الشديدة لدرجة أن البعض يظن أننى عبيطة والحقيقة غير ذلك بالطبع"