شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب وزوجها أوكا ينعيان ستونة: ست طيبة وحنونة وجدعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة مي كساب، على تقديم النعي والمواساة لعائلة الفنانة السودانية ستونة، التي رحلت عن عالمنا اليوم، حيث نشرت صورة تجمعها معها برفقة زوجها المطرب الشعبي أوكا، وكتبت: "الله يرحمها ويغفرلها كانت ست طيبة وحنونو وجدعة خالص التعازي للشعب السوداني ولزوجها العزيز ربنا يصبر قلوبكم إنا لله وإنا إليه راجعون الفنانة ستونة في ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعاء".

ستونة رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، وهى ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم 26 يوليو 1962، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، كما درست دراسات إضافية فى معهد الموسيقى والمسرح وشاركت ببعض المسرحيات، وكان ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم محمد هنيدي وغنت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة".

وأطلق عليها ملكة الحناء لموهبتها فى رسم الحناء وكان يتم الاستعانة بها في الأفراح، لتقديم فقرة غنائية للعروسة فى "ليلة الحنة"، واختفت عن الساحة الفنية لفترة كبيرة حتى عادت وقدمت ديو غنائى مع الفنانة مى كساب فى أغنية "البنية".

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