شكرا لقرائتكم خبر عن "ريما" يدخل مرحلة المكساج استعدادا للعرض السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع القائمون على فيلم "ريما" اللمسات النهائية للمكساج خاصة مشاهد الفنان محمد ثروت والطفلة ريم على القادر، وذلك بعد انتهاء تصوير الفيلم بالكامل، واستثمر صناع الفيلم فترة التوقف الأخيرة بسبب انتشار جائحة كورونا فى إنتاج موسيقى تصويرية للعمل بعد الانتهاء من مونتاج الفيلم.

وانتهى المطرب وائل الفشنى من تسجيل أغنية "رؤية" لفيلم "ريما"، والأغنية من ألحانه، وكلمات خالد البيه، وتوزيع الموسيقى مودى، ويقول مطلعها: "مش رؤية خير.. مش كل عالى طير"، ومن المقرر أن يتم طرح الأيام على المقبلة على أن تكون أغنية دعائية لفيلم.

تدور أحداث الفيلم حول "طفلة" تدعى "ريما" ورثت عن والدها أشياء روحانية، تقرأ الغيب فى كل الظروف، ولكن كل الناس تتعامل معاها أنها تحت أمرة الشيطان، تضطرها الظروف للهرب من أهلها، وتذهب لأكثر من عائلة لتربيتها، ومع مرور الأحداث الكل يدب فى قلبه الخوف منها، ثم تهرب، حتي تستقر عند رجل أعمال ومراته ، منعتهم الحياة من "الأنجاب" وكانت حياتهم صعبة وتعرضوا لأزمات كبيرة بسبب محاربه الناس لهم، إلا أن تتدخل "ريما" لإنقاذهم ، وتتوالى الأحداث.

جدير بالذكر أن فيلم "ريما" بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، تصوير أحمد عاشور، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام فى أولى تجاربه السينمائية، حيث عمل مساعداً فى العديد من الأعمال الدرامية وآخرها مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة.