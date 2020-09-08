فيديو| لهذا السبب لجأت رانيا يوسف لأطباء نفسيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9".
وكشفت رانيا أنها لجأت لأطباء نفسيين من أجل دورها في العمل.
وقالت رانيا يوسف، خلال لقائها في برنامج "Et" بالعربي : "شفت دكاترة نفسيين كتير وقعدت معاهم عشان المسلسل، إحنا بنصور في منطقة المعادي، شارع 9 هو فعلا شارع في المعادي، مليان قصص كتير".
وأوضحت أنها تجسد شخصية "راجية" وهي طبيبة نفسية، تكتشف خيانة زوجها من أول حلقة، وتمر بمواقف عديدة، بالإضافة إلى مواقف تجمعها مع مرضاها.
وتدور الأحداث في "شارع 9" بمنطقة المعادي، حول قصص الجيران وما يمرون به، وهو مسلسل اجتماعي يتناول مشكلة الإدمان وابتعاد الأهل وانشغالهم عن الأولاد.
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