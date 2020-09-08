بصورة تجمعهما.. مي كساب تنعى ستونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة مي كساب، الفنانة السودانية ستونة، التي وافتها المنية، أمس، بعد تعرضها لوعكة صحية.

ونشرت مي صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " الله يرحمها ويغفرلها كانت ست طيبة وحنونة وجدعة خالص التعازي للشعب السوداني ولزوجها العزيز ربنا يصبر قلوبكم إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنانة ستونة في ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعاء".

ستونة ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست في قسم الرسم والتصوير بكلية الفنون الجميلة، وأول ظهور لها بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" بطولة محمد هنيدي، وغَنَّت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة"، بعدها شاركت مع الفنان عادل إمام في فيلم "هاللو أمريكا"، ثم مسرحية "مخدة الكحل" مع الفنانة سمر عبد العزيز.