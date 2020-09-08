أحلام تواسي الشعب السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت المطربة الإماراتية أحلام على مواساة الشعب السوري، بعد الحرائق التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا.

ونشرت أحلام صورة للحريق، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " اللهم اجعل النار برداً وسلاماً كما جعلتها بردا وسلاماً على سيدنا إبراهيم، اللهم إنا نستودعك سوريا الحبيبة فأحفظها يارب واحميهم ".

تشهد مساحات واسعة من الأراضي السورية على مدى الأيام الأخيرة حرائق في عدد من المناطق، وتمتد الحرائق في غابات صلنفة من محافظة اللاذقية إلى جبال مصياف وحمص وحماة.