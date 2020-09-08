"مشي من الأهلي مجدوه".. مصطفى بسيط يعلق على جمهور الزمالك بسبب رمضان صبحي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علق الفنان مصطفى بسيط على آراء وانتقادات جمهور الزمالك، بعد تعاقد رمضان صبحي مع بيراميدز.
ونشر "بسيط" صورة لرمضان صبحي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق: "يا لهوي على الدنيا، وقف على الكورة شتموه، مشي من الأهلي مجدوه، أخ منك جمهور عسل، عن جمهور الزمالك أتحدث".
وتعاقد رمضان صبحي مع فريق بيراميدز، بداية من الموسم المقبل وبعقد يمتد لعام 2025.
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