صور| درة على متن "يخت" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية درة، مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور بإطلالة صيفية داخل "يخت" في البحر، خلال الاستمتاع بعطلتها الصيفية، وعلقت: "بغض النظر عن مدى ضيق الواقع، هناك دائمًا مساحة كافية للحلم".

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وعلق المخرج مجدي الهواري على الصورة بوضع قلب.

فيما علقت الإعلامية رضوى الشربيني: "جميلة، الله أكبر"

كانت أخر أعمال الفنانة درة مسلسل "الحرملك 2"، الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة باسم ياخور، صفاء سلطان، قيس نجيب، ومن إخراج تامر إسحاق.