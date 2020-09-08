"حرام اللي صار فيهم".. نجوم الفن يواسون الشعب السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على مواساة الشعب السوري، بعد الحرائق التي تعرضت لها الأراضي والغابات السورية مؤخرًا، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:

نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

يوسف الخال

نشر الفنان اللبناني يوسف الخال صورة للحريق، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "سوريا تحترق يا شام يا شامة، على خد الأرض الأسيل، يا قديمة الأحجار، يا مياه هائجة، في برية الرمال، العروبة هنا صمت، الصمت الصمت حجل القداسة".

وأضاف: "صراخها يصدح من هنا وهناك يا شام يا شامة، على خد الإنسان الأصيل، أنت نصفي والعنق، أليست الحياة ماء وهواء".

قصي خولي

نشر الفنان السوري قصي خولي مقطع فيديو للحريق، على خاصية الاستوري "القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب قصي: "يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي، لا تتخلى عنا عينيك، على وطننا بالأيام الصعبة".

رامي عياش

كما كتب المطرب اللبناني رامي عياش، عبر حسابه بموقع "تويتر": "يارب تحمي سوريا من هالنيران يارب".

هيفاء وهبي

كتبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الله يحميكي سوريا، وشعبها من كل شر وتنطفي الحرائق بسرعة ما بدنا يارب نسمع عن ضحايا، حرام اللي صار فيهم من سنين ما ارتاحوا، الكوارث كثيرة ووجع الشعوب العربية واحد".

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سيرين عبد النور

كما نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور مقطع فيديو للحريق، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وعلقت سيرين :"سوريا الحبيبة الله حاميكي، أنتي قوية قدام كل المصائب، يوم عنا ويم عندكن وصلواتنا بتجمعنا، الله يحمينا".

أنغام

نشرت المطربة أنغام صورة لحريق الغابات، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وكتبت أنغام في تعليقها: "لا حول ولا قوة إلا بالله، يارب إحفظ سوريا وأهلها".

ديانا حداد

كتبت المطربة اللبنانية ديانا حداد، عبر حسابها بموقع "تويتر": "الله يحفظ سوريا الحبيبة وأهلها الغاليين، والله يفرجها عليهم يارب وعلى الجميع".

ماجي بو غصن

كتبت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "يارب لطفك، الله يحمي سوريا وشعبها، ويلطف فينا بهالسنة الصعبة على الكل".

كندة علوش

ونشرت كندة صورًا للحريق، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"برداً وسلاماً يا بلدي،

الغابات اللي عم تحترق بسوريا كانت جنة الله على الأرض منظر مؤلم واستمراره لليوم الرابع حدث مأساوي، يارب ارحمنا برحمتك".

وأضافت: "من أول السنة وأنا برفض قول انو هالسنة صعبة أو قاسية برغم كل الظروف المأساوية اللي عم تتوالى علينا وحاسة إنو واجبنا نضل نتفائل بالخير، بس فعلاً الي صار كتير سوريا ولبنان والسودان، الله يحمي كل البلاد ويحمي الناس ويزيح الغمة عن الجميع".