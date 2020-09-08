محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجه الملحن مصطفى جاد رسالة رومانسية لزوجته المطربة كارمن سليمان. ونشر "جاد" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق عليها: "بحبك يا ست هانم". Advertisements وتزوجت كارمن سليمان من مصطفى جاد في نوفمبر2017، وأنجبا ابنهما "زين". وطرحت "كارمن" كليب "لينا رقصة" في أغسطس الماضي، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب. "لينا رقصة" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج مصطفى عامر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "بحبك يا ست هانم".. مصطفى جاد يوجه رسالة رومانسية لزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.