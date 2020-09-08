أصالة تستعيد ذكريات أولى أغانيها الخليجية "أسمع صدى صوتك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
استعادت المطربة السورية أصالة نصري ذكريات أولى أغانيها الخليجية "أسمع صدى صوتك".
وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "بدايتي بأوّل أغنية بالّلهجة الخليجيّة كانت (أسمع صدى صوتك) منّ كلمات سموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، وأصبح في حياتي لهذه الّلهجة إهتمام بالغ وشغف، ولا أنسى أوّل نجاح ولا أنسى طيب وأخلاق أهل الإمارات".
وفاجأت الفنانة أصالة نصري جمهورها، يوم 4 سبتمبر الجاري، بحذف جميع صورها من موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، دون ذكر أية أسباب.
ومن المقرر أن تطرح أصالة أغنية "لا تستسلم"، منتصف الشهر الجاري، حسبما أعلنت.
يذكر أن آخر أعمال أصالة نصري، أغنية "جيتني مكسور" التي طرحتها مؤخرا عبر قناتها على يوتيوب، وحققت نجاحاً كبيراً
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