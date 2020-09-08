في هذا الموعد .. "الأستاذ"على مسرح الهوسابير

يستعد فريق بلياتشو المسرحي بقيادة المخرج نادر جمال بعرض مسرحية الأستاذ، يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر سبتمبر الجاري على مسرح الهوسابير.

ويناقش العرض قضايا كثيرة جدًا مثل العنوسة ونظره المجتمع لها و قهر المرأة والحقد بين الرجال على السلطة وقضية مدعين الفن الذين قد يقدمون فن هابط وكل هذا في إطار فريق مسرحي فقد مخرجهم في حادث ويبحثون عن بديل وخلال رحله البحث تظهر مشاكل كثيرة بين الفرقة.

من جانبه قال المخرج نادر جمال في تصريح له أنه يسير نهج محمد صبحي وخالد

جلال في إخراجه لهذا العرض متحديا نفسه.

وصرح نادر جمال أيضًا أن عرض الأستاذ هو من أهم العروض الذي سيتم اخراجها لان العرض لا يعتمد علي شكل نمطي وانما كان ضاما لجميع انواع التمثيل في هذا العرض سواء تمثيل صامت أو دراما حركيه أو كوميديا أو تراجيدي لغه عربيه فصحي وأيضًا تمثيل انميشين للأطفال.

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وأكد المخرج نادر جمال استعداده لمهرجان الساقية بعرض الاستاذ خلال شهور قادمة . واكد ان

فريق بلياتشو قادر علي المنافسه بشكل جيد.

كما أكد نادر أن الفن هو رساله لذا فقد قرر أن يختلف عن باقي الفرق المستقلة في تقديمه لهذا العرض بدلا من القضايا المتكررة أو السوقية الكوميدية التي لا هدف لها مؤكدا أن الفن هو الذي يطور المجتمع ليس المجتمع هو من يطور الفن.

ومسرحية الأستاذ من إخراج نادر جمال، وبطولة كل من عبده فاروق، كريم شابو،علي أشرف، مصطفى إبراهيم، محمود أيمن، تامر الدهان، محمود الصغير، عمرو عزيز، السيد عمرو، محمد ناصر، خالد أحمد، كريم محمود، محمد ميدو، الطفل علي عبدالله، الطفلة ريماس، الطفلة آروي أمير، الطفل ياسين، الطفلة جنى وليد، رضوى، مروة سمير، رنا وليد، رحمة، نادين، رانيا.