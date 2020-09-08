جوروج وسوف عن حرائق سوريا: الغابات عم تحترق و قلبي عم يحترق معا

نشر النجم الكبير جورج وسوف، بعض الصور من حرائق غابات سوريا، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأعرب جورج وسوف عن حزنه قائلًا: الغابات عم تحترق و قلبي عم يحترق معا.. ‏⁧‫ يا نار كوني برداً وسلاماً على سوريا وأهلها.

يذكر أن المناطق الغربية من سوريا حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب

ارتفاع كبير في درجات الحرارة. والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص، ويرجع السبب في ذلك ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ساهم في انتشار الحرائق بسرعة.

وما يزال رجال الإطفاء يحاربون حرائق اندلعت السبت في غابات صلنفة في اللاذقية والتي امتدت إلى ريف حماة الغربي، وتحديداً

إلى قرى الفريكة والفوقانية وعين بدرية.

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وتسببت الحرائق في أضرار بيئية كبيرة في الغابات والمحميات الطبيعية، وكذلك في البيوت والممتلكات.

وقالت مديرة الهيئة العامة لإدارة وتنمية الغاب، وفاء وسوف، إن الحريق اندلع في غابات صلنفة بمحافظة اللاذقية، وانتشر بسبب تذبذب وشدة الرياح باتجاه الجهة الشرقية. بالقرب من طريق عين جورين.

وأضافت وسوف أن فرق إطفاء الهيئة والدفاع المدني مدعومين بعربات الإطفاء وفرق الإطفاء من محافظة اللاذقية لا يزالون يعملون جاهدين للسيطرة على الحريق منذ السبت.

وأدت التضاريس الوعرة والانحدار الشديد للمنطقة إلى جانب الموارد المحدودة ودرجات الحرارة المرتفعة إلى إعاقة جهود مكافحة الحرائق.