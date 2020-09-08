كريم قاسم يدعم مؤسسة مجدي يعقوب

دعم الفنان كريم قاسم، مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، حيث نشر عبر خاصية الأستوري بحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ودعا جمهوره ومتابعيه وأصدقائه للتبرع للمساهمة فى بناء المركز الجديد. وكتب "قاسم":" أسهم الخير مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب متنوعة، هتساعد بيها في عملية طفل توفي جهاز طبي، أو تشارك فى بناء المركز الجديد ". بيها في عملية طفل توفي جهاز طبي، أو تشارك فى بناء المركز الجديد ". Advertisements يذكر أن، اخر أعمال الفنان كريم قاسم، مسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي خاض من خلاله في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، من بطولة الفنانة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، نبيل عيسى، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور. الماضي 2020، من بطولة الفنانة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، نبيل عيسى، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.

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