ياسمين رئيس تنضم لفريق عمل مسلسل "موسى"

انضمت الفنانة ياسمين رئيس ضمن فريق عمل مسلسل "موسى"، بطولة النجم محمد رمضان، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.
واتفقت "ياسمين" على الإنضمام للمسلسل، بعد الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، حتى تنتهى من تصوير فيلميها الجديدين: "جارة القمر" مع الفنانين كريمفهمى وأحمد مالك، والأخر "تحت تهديد السلاح"، مع الفنانين هانى سلامة، وغادة عادل، وعمرو عبدالجليل.
ويشارك في بطولة مسلسل "موسى" الفنانة ياسمين رئيس، محمد رمضان، باسم سمرة، شيرين رضا وهو من تاليف ناصرعبدالرحمن ومن إخراج محمد سلامة، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في بداية شهر أكتوبر المقبل.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس، فيلن "الحارث"، والذي عرض مؤخراً في دور العرض السينمائي، من بطولة كلاً من:" أحمد الفيشاوي، على الطيب، أسماء جلال، باسم السمرة، رشدي الشامي "، من إخراج: محمد نادر، وتأليف: سيد عبد الخالق.
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