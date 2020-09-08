"ريما" يستعد لدخول مرحلة العرض السينمائي

أعلن المنتج السينمائي عمرو طنطاوي أنه رغم إنتهاء تصوير فيلم الاثارة الجديد "ريما" منذ ستة أشهر وإنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد قبل موعد نزوله، ألا اننا كصناع للفيلم إستطعنا أن نستفيد من هذا التأخير في إنتاج موسيقى تصويرية تليق بحجم الفيلم والإستعانة بمهندس صوت مميز مثل المهندس أحمد جابر ليقوم بمكساج الفيلم بعدما تم الانتهاء من عملية المونتاج

على أكمل وجه.

وأضاف "طنطاوي" أن المهندس أحمد جابر يضع الأن اللمسات النهائية للمكساج، خاصة في مشاهد التشويق الخاصة بـ: الفنان محمد ثروت والطفلة ريم عبد القادر، والتي تطلبت مجهوداً كبيراً لكي تخرج بأفضل شكل لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الأجهزة الصوتية داخل دور العرض السينمائي في

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مصر والدول العربية التي سيتم عرض الفيلم بها قريبا جدا، فالصوت من أهم عوامل نجاح أي عمل فني من خلال الدمج الجيد بين المؤثرات الصوتية والموسيقى وأصوات الأبطال الحوارية داخل المشهد.

الجدير بالذكر ان فيلم "ريما" من بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، ايهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، منتج فني مدحت لبيب، تصوير أحمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف احمد انور ومن إخراج معتز حسام.