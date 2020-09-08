بدايه من منتصف سبتمبر .. تطوير شاكل بالبرامج بقناه نايل سينما لجذب المشاهدين

صرح المخرج أسامة البهنسي رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة أنه فى إطار الخطة التطويرية الجديدة لبرامج قناة نايل سينما تحت إشراف السيناريست سيد فؤاد الجناري رئيس قناة نايل سينما، حيث أكد أن القناة تقوم بتجديد شامل فى الشكل والمضمون فى برامجها لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين على مستوي العالم وللظهور الخاص المميز لتستمر قناة نايل سينما قناة مميزة وسط باقه القنوات المتخصصة ،والبرامج الجديدة تجمع بين المتعة والتسلية والثقافة السينمائية لمتلقى القناة التى تعتد القناة القومية للسينماالمصرية وسيتم انطلاق البرامج الجديدة فى 15 سبتمبر الجابرى.

والبرامج هي:



برنامج "الفن السابع" (The 7 art) وهو برنامج يقدم لأول مرة على شاشة الهيئة الوطنية للاعلام والاعلام العربى ويتناول السينما فى دول العالم، وبعيدا عن دول السينما العالمية المتعارف عليها: مثل كوريا، المكسيك، جنوب أفريقيا، السويد وجميع الدول مما يخلق ثقافة جديدة للمشاهد ورؤية عصرية ومتعة مستحدثة البرنامج من إعداد محمود عبود، سيد شعبان، رانيا حمدان ومن اخراج مصطفى ادريس، وتقديم شريف نور الدين، مروة السيد.

ويعرض البرنامج يوم السبت الساعة العاشره مساءاً وأولى حلقات البرنامج حلقة عن السينما الجزائرية.

"غاوي أفلام"

وهو برنامج خفيف يصنع علاقة مع الجمهور حول رؤيته للأفلام القديمة بفنانين جدد ومعلومات غير معروفة عن كواليس انتاج الأفلام ويقترب من جمهور محبي

السينما المصرية من خلال التواصل عبر اتصالات تليفونية وايضا من خلال التواصل على صفحة البرنامج على السوشيال ميديا ،البرنامج من اعداد محمود عبود مروه حربي رباب القعيد ومن تقديم مروة السيد واخراج محمود عماره وداليا سالم ،مراسلة آيه خالد ،فريق انتاج احمدحسن، احمد حجاج، احمد رفاعي، تنسيق فنى وليد عبد القادر.

ويعرض البرنامج يوم الاحد الساعه الرابعة والنصف عصراً واولي حلقات البرنامج عن فيلم "شارع الحب".



"المهرجان"

وهو برنامج يتناول تاريخ المهرجانات العريقة فى العالم نظراُ لتوقف المهرجانات بسبب كورونا فى إطار رصد لأهمية دور المهرجانات وخصائص كل منها وأهم مراحلها.

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البرنامج من إعداد مني عمرى، مروة حربي، وتقديم رباب الشريف، إخراج هناء عبد الدايم، كريم سمير، داليا سالم .

ويعرض البرنامج يوم الجمعة الساعه العاشره مساءاً واولي حلقات البرنامج حلقة عن مهرجان مراكش، أهم التكريمات، أهم الجوائز، المشاركات المصرية، أهم الأفلام.

وبالاضافة لعمل البرامج الثلاث الجدد السالف ذكرهم بأفكار جديدة ومذيعين جدد ورؤية عصرية متميزة وجديدة ..فتقوم قناة نايل سينما ايضا بتطوير برامج قديمة ثبت أهميتها وحسن استمرارها وهي:-



برنامج كلوز اب

والذي يلقي الضوء من قريب علي نجم

من نجوم الفن يتحدث عن مشواره الفني ويتطرق لمحطات خاصه جدا في حياته وهو من نوعيه البرامج الجاذبة للجمهور لحبهم للفنانين ومشوار حياتهم وتميز برنامج كلوز أب بعمل عدد من اهم اللقاءات الحصرية والمميزة مع اشهر نجوم الفن في مصر والوسط الفني البرنامج من اخراج كريم سمير ودعاء احمد، تقديم انجي علي وشريف نور الدين ،اعداد مروة حربي ،سيد شعبان ،مدير انتاج اسماعيل يوسف، عماد خليفه ، مجدي رشاد ، تنسيق فني ايمان الشرقاوي ،مني احمد،منسق عام القناة سماح مصطفي يعرض البرنامج يوم الخميس الساعه العاشره مساءاً.



"سينما آخري"

والذي يعد نادي للسينما المصرية الروائية الطويلة والقصيرة من خلال ضيوف وأفلامهم التي صنعوها من مصر، وإمتد البرنامج من خلال خاصية سكايب وزووم لعرض وتحليل أفلام من دول العالم العربي فى الخليج وكذلك شمال افريقيا بعرض و تحليل الافلام الهامة، من إعداد منى عمري ومحمود عبود واخراج مني احمد و ايمان الشرقاوي وتقديم رباب الشريف، تنسيق فنى وليد عبد القادر.

يعرض البرنامج يوم الاحد الساعه 10 مساء.

"ماستر سين"

والذى كان عبارة عن وجهة نظر مبدع مؤلف،مخرج ،مهندس ديكور ،مديرتصوي فى خلال عشر دقائق وكانت الفقرة لا تأخذ حقها فى العرض وتم عمل عدد 4حلقات، مدة كل حلقة 40 دقيقه من خلال سهرة مع فنان يقدم المشاهد السينمائية فى رؤيته وتحليلها للجمهور فى اطار مبسط البرنامج من اخراج معتز مختار ، اعداد رانيا حمدان، مدير انتاج :عماد خليفة

يعرض البرنامج يوم الاثنين الساعه الرابعه والنصف عصراً



برنامج "تيــمه"

ويتناول السينما العالمية وموضوعاتها المختلفة فى اطار تسجيلى مدة الحلقة 40 دقيقه من اعدادوسام سليمان ،امل الجمل، إخراج مصطفى راغب.

