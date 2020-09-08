عباس أبو الحسن يحتفل بعيد ميلاد والدته على طريقته الخاصة

احتفل الفنان عباس أبو الحسن بعيد ميلاد والدته شمس، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر عباس صورة لوالدته شمس، وعلق قائلًا: في مثل هذا اليوم .. جئتي

إلى الحياة، وبعدها بعشرين عامًا كنت أنا نبتة تنمو في أحشائك، حملتيني وهنًا على وهن .. وصرتي سندي حتى رمقك الأخير.. مدفوعًا بسيرتك العطرة، أمشيها خطى حاملًا جيناتك وكرمك وشجعاتك وكبريائك وحبك للعدل وانتصارك للمظلومين .. أحمله حتى اللقاء المنتظر.

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وأضاف عباس قائلًا: كل عام وانتي بوجداني يا شمس.

يذكر أن الفنان عباس أبو الحسن ينتظر عرض فيلم أشباح أوروبا، وهو من تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، أحمد داود، بيومي فؤاد، باسم سمرة.