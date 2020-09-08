فيديو .. رنا سماحة تطرح أحدث كليباتها 7 رجالة

طرحت الفنانة رنا سماحة أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم 7 رجالة، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب. وكليب 7 رجالة من إخراج سامي بساط، والأغنية من كلمات محمد مصطفي ملك، وألحان وتوزيع محمد شفيق. Advertisements يذكر أن الفنانة رنا سماحة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان هاي، والكليب من إخراج حسام بدران، والأغنية من كلمات حسام السعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع حازم السعيد، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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