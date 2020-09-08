حقيقة الفيديو الذي هزّ ألمانيا..لحظة دخول آلاف الألمان في الإسلام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 44 دقيقة

شارك عشرات آلاف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حاز على ملايين المشاهدات، زعموا أنّه يُظهر اعتناق حشودٍ من الألمان الدين الإسلامي. وجاء تداول المقطع بعنوان “ألمانيا تدخل الإسلام أفواجاً أفواجاً.. الله أكبر”.

وحقق مقطع فيديو يقول ناشروه إنه لآلاف الأشخاص يعتنقون الإسلام في ألمانيا على يد داعية ألماني شهير، تفاعلا واسعا، فماذا أظهرت عمليات البحث عنه.

يظهر في الفيديو الممتد على 58 ثانية مئات الأشخاص يرددون الشهادتين خلف شيخ يعتلي منصة ويحيط به عشرات الأشخاص، ثم يُسمع التكبير، وقد جاء في النص المرافق له “ألمانيا تدخل الإسلام أفواجا أفواجا الله أكبر”، وجاء في تعليقات أخرى “الإسلام عزيز بإذن الله ألمانيا الإسلامية. آلاف يعتنقون الإسلام أفواجا”.

Advertisements

وحصل الفيديو على آلاف المشاهدات على موقع يوتيوب، لكن الفيديو وإن كان يصور بالفعل دخول عدد من الناس في الإسلام عام 2011، فإن هذا العدد هو 17 شخصا فقط وليس الآلاف.

فقد أرشدت العلامة المائية الموجودة في المقطع إلى حساب على تطبيق تيك توك حيث نشر المقطع في 31 ماس/آذار الماضي، مرفقاً بتعليق يشير إلى أن المشاهد تعود لسبعة عشر اعتنقوا الإسلام وأن المقطع ملتقط عام 2011 والشيخ الظاهر هو الداعية الألماني الشهير بيار فوغل.

كما يظهر البحث الدقيق أن الشيخ فوغل نفسه قد نشر الفيديو في حساباته الرسمية على موقعي يوتيوب وفيسبوك بعنوان “17 شخصاً يعتنقون الإسلام – فرانكفورت 2011”.

ويعود الفيديو إلى تجمع دعا له فوغل بعنوان “الإسلام – الدين الذي أسيء فهمه” في فرانكفورت، وفي نهاية التجمع سأل الحاضرين من يريد اعتناق الإسلام؟ فأقدم إليه سبعة عشر شخصا وقفوا على المنصّة ونطقوا بالشهادتين، وردد الجميع خلفهم، ما أعطى انطباعاً خطأ أن جميع الحضور يعتنقون الإسلام.