الإمارات وإسرائيل توقعان معاهدة السلام في البيت الأبيض 15 سبتمبر الجاري المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول بالبيت الأبيض لـ"الخليج 365"، مساء الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف حفل توقيع معاهدة "إبراهيم" للسلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل 15 سبتمبر/أيلول الجاري (الثلاثاء) في البيت الأبيض.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته،: "وفود رفيعة المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، ستشارك في حفل التوقيع".



وأضاف: "من المرجح أن يقود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوفد الإسرائيلي. وسيقود وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وفد الإمارات".



وأشار المسؤول الأمريكي الكبير إلى أنه "سيكون هذا أول توقيع لمعاهدة سلام بالشرق الأوسط في البيت الأبيض منذ فترة 26 عامًا".



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وقال: "يأتي هذا الحفل في أعقاب الرحلة الناجحة لكبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة الأسبوع الماضي والتي رافقه فيها وكالة الأمن القومي روبرت أوبراين والممثل الخاص آفي بيركوفيتش".

وكانت الإمارات وضعت حدا لسياسة "رد الفعل" التي ظلت لعقود نهجا في التعاطي مع القضايا الإقليمية، بعقد معاهدة سلام مع إسرائيل.

ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية في 13 أغسطس/آب الجاري، رسم هذا البلد الساعي أبدا لاستشراف المستقبل لا انتظاره، حدود المبادرة بالتأكيد على أن القرار يشكل عملا سياديا لدولة حرة من أجل قطع الطريق على المزايدات في سوق المتاجرين بالقضية الفلسطينية.

قرار سيادي لم يغفل حقوق الشعب الفلسطيني بالتأكيد على وقف خطة إسرائيلية لضم أراض فلسطينية لكن أيضا دون ادعاء أو متاجرة بآلام شعب عربي يعاني الحصار وتكالب الطامعين في كسب نقاط على طاولة القمار السياسي.