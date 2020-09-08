شكرا لقرائتكم خبر عن مايوه شاكيرا خطوة نحو توجهها لعالم تصميم الأزياء.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلم جيدا النجمة العالمية شاكيرا كيف تلفت الأنظار نحوها وذلك بالرغم من أن ظهورها يعد قليلا نسبيا بالمقارنة مع باقى النجوم، الذين يسعون للتواجد دائما أمام أعين عشاقهم ومحبيهم سواء على الـsocial media أو عن طريق مصورين البابارتزى.





بدت المغنية الكولومبية البالغة من العمر 43 عاما مذهلة ومفعمة بالحيوية وذلك فى صورة جديدة على أحد الشواطئ نشرتها لمتابعيها البالغ عددهم 68 مليون شخص على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهى ترتدى "مايوه" بإحدى درجات اللون البنفسجى.

وعلقت شاكيرا على الصورة مؤكده أنها هى من قامت بتصميم "المايوة" بينما قام أحد أصدقائها المقربين فى تنفيذ التصميم، وأضافت "أحتاج دائما إلى ابتكار ملابسى الخاصة لفصل الصيف".

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ومن الممكن أن تصميم شاكيرا لهذا "المايوه" خطوة حقيقية نحو توجهها لعالم تصميم الأزياء وترك عالم صناعة الموسيقى مثلما فعلت الكثير من نجمات العالم مثل فى فيكتوريا بيكهام نجمة الفريق الغنائى الشهير "سبايسى جيرلز ".







