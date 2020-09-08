شكرا لقرائتكم خبر عن "خليك فولاذي" ألبوم تامر الجديد.. وجلسات تنضيف بشرة لشاكوش وعمر كمال بتونس.. ووفاة ستونة.. فى موجز الفن من تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم موجزالفن من تليفزيون الخليج 365 عدد من الأخبار والحكايات الفنية ، حيث استقر النجم تامر حسنى ، على اسم "خليك فولاذى" لألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة الجاية، الألبوم بيضم 12 أغنية كاملة، لكن النجم تامر حسنى بيدرس تقليل عدد الأغانى إلى 10 بس ، متنوعة في المزيكا بين الدراما والرومانسى وغيره.

تامر حسنى انتهى كمان مؤخراً من تصوير البوسترات الدعائية للألبوم، اللى بيضم عددا من الشعراء والملحنين والموزعين واللى اتعاون معهم تامر في الفترة الأخيرة، ومنهم تامر على وعزيز الشافعى وغيرهم .



الموجز الفني

تناول الموجز الفني أيضا خبرا حول تأجيل دار الأوبرا المصرية لحفل أمير الغناء العربى هاني شاكر، والذى كان مقرر إقامته يوم الجمعة 18سبتمبر على المسرح الكبير، إلى موعد لاحق هيتم تحديده فيما بعد، بسبب استكمال بعض أعمال الصيانة وتجهيزات المسرح استعدادا لاستقبال الجمهور.

هانى شاكر طرح مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "هتعدى" والذى يبعث من خلالها الأمل لكل الجمهور في الوطن العربي في زمن الكورونا، وإن الأزمة هتنتهي قريب، وهذه الاغنية تعاون فيها هاني شاكر مع الشاعر رامي أمين، ومن ألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم.

كما عرض الموجز خبر رحيل الفنانة ستونة بعد مسيرة فنية مميزة ، ويمكن أشهر واشتهرت بأغنية "شيكولاته شيكولاته الواد ده ياناس شيكولاته" ، والتى غنيتها فى فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" بالمشاركة مع النجم محمد هنيدى.

الفنانة ستونة من مواليد الخرطوم 26 يوليو 1962 ، ودرست بجامعة العلوم والتكنولوجيا فى كلية الفنون الجميلة بقسم رسم وتصوير، ودرست في معهد الموسيقي ، وشاركت النجم عادل إمام في عملين سينمائيين.



موجز الفن

Advertisements

وتضمن الموجز خبر الفيديو الذى تم تداوله على انستجرام لمطربي المهرجانات ، حسن شاكوش وعمر كمال ، الذين حرصوا خلال توجدهم في تونس على الاعتناء ببشرتهم والحفاظ عليها من إجهاد السهر وتجهيز أغانيهم الجديدة، من خلال الذهاب إلى عيادة تجميل لحقن بشرتهم بلازما وتنظيف البشرة، وظهر عمر كمال فى الفيديو وهو بيغنى خلال حقن بشرته ، لكن حسن شاكوش ظهر صامت وهو بيضع ماسك على بشرته.

كما تناول الموجز خبرا للنجمة درة ، التى تألقت كالعادة وخطفت الأنظار فى جلسة تصوير جديدة لها فى يخت بوسط البحر، وشاركت الفنانة جمهورها بمجموعة صور ظهرت بها ترتدى قميص أبيض وجيبة باللونين الأخضر والذهبى، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وقالت "بغض النظر عن مدى ضيق الواقع، هناك دائمًا مساحة كافية للحلم".



موجز الفن من تليفزيون الخليج 365

قدم الموجز أيضا خبرا للنجمة الشابة هنا الزاهد حيث تعاقدت على أول بطولة درامية مطلقة مع المنتج كريم أبو ذكرى بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفكرة العمل للكاتب يسرى الفخرانى، حيث لم يستقروا على اختيار اسم المسلسل بشكل نهائى ، وهو من نوعية الأعمال الدرامية 45 حلقة، ومقررعرض العمل نهاية العام الحالى.

فكرة المسلسل بتدور في إطار اجتماعي كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص.

ومن أخبار الفن عالميا تناول الموجز خبر حول تسجيل فيلم الإثارة والخيال العلمى Tenet للمخرج العالمى كريستوفر نولان، انخفاضا حادا فى مؤشرات شباك التذاكر فى المملكة المتحدة وأيرلندا فى الأسبوع الثانى بنسبة 60% مقارنة بانطلاقة الفيلم فى الأسبوع الأول.

إصدار الفيلم جمع حوالى 13 مليون دولار في منطقة في المملكة المتحدة وأيرلندا في الأسبوع الثاني من طرحه، الفيلم من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، وبتدور أحداثه فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، وبيسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.