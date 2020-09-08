شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تحقق رقم قياسي جديد بسبب "Folklore".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سيطرة المغنية العالمية تايلور سويفت على المركز الأول على قائمة "Billboard 200 albums chart"، وذلك للأسبوع السادس بألبومها الأخير "Folklore"، اصبحت تيلور سويفت أول مغنية لديها 7 ألبومات تصدروا المركز الأول في قائمة "Billboard 200 albums chart"

يذكر أنه منذ اللحظات الأولى لإطلاق تايلور سويفت لألبومها الغنائى الجديد "Folklore" توقع الكثيرون أنه سيحقق نجاحا مذهلا وهو الأمر الطبيعى الذى اعتادت تايلور سويفت عليه حيث تحقق النجاحات بهدوء شديد ، وكشف موقع "ديسكفرى ميوزيك" أنه تم بث أغنيات البوم "Folklore" على Spotify 80.6 مليون مرة ، محطما الرقم القياسى فى تدفقات الألبوم باليوم الأول لإطلاقه كـ "مغنية امرأة".

كما كان ألبوم البوب الأكثر تدفقا على Apple Music فى اليوم الأول من إصداره حيث تم بثه 35.47 مليون مرة.

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وكانت تايلور سويفت قد أعلنت للعالم مؤخرا أنها لم تخبر حتى أصدقائها المقربين بأنها كانت تعمل على الألبوم الغنائى الجديد، الذى أطلقته بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن وجوده.