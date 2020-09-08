شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال بعد ظهور صفحات سوشيال جديدة باسمه: معنديش ولا عمرى هعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت مؤخرا عدة صفحات سوشيال جديدة باسم النجم ياسر جلال منها واحدة نشرت صورة له بصحبة المطرب أحمد سعد، وهو ماجعل نجم الغناء يقوم بإعادة نشر الصورة مع الإشارة لصفحة النجم ياسر جلال المزورة دون أن يعلم سعد ذلك.”الخليج 365”، تواصل مع النجم ياسر جلال، والذى أكد أنه ما زال لايملك أى صفحات على السوشيال ميديا لا عامة ولا خاصة، سواء على الفيس بوك أو انستجرام أو حتى على تويتر.

وعلق جلال قائلا:"جمهورى العزيز وأصدقائى الأعزاء والله معنديش أى صفحات على السوشيال ميديا ولا عمري هعمل، لأنى لا أجيد على الإطلاق التعامل معها، فاحذروا أن تستغل هذه الصفحات اسمى، وتنشر معلومات مغلوطة أو غير ذلك".

في سياق مختلف يواصل النجم ياسر جلال حاليا قراءة عدد من السيناريوهات للاستقرار على أي من هذه الأعمال، ليخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل.

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يذكر أن آخر أعمال النجم ياسر جلال مسلسل "الفتوة"، والذى خاض من خلاله السباق الدرامى الرمضانى الماضى، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، وهو من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته مى عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسنى ورياض الخولى وإنعام سالوسة وآخرون.