شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان ضمن قائمة أفضل 100 شخصية عربية للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر
وجاء فى المركز الأول ضمن التصنيف النجم عمرو دياب، يليه فى المركز الثانى الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، وفى المرتبة الثالثة مواطنتها إليسا، وفي المركز الرابع الفنان العراقى كاظم الساهر .
كانت آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "أبو جبل"، الذى عرض فى رمضان قبل الماضى وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، والراحل حسن حسنى، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوى، وصلاح عبد الله، ومحمد على رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح .
مصطفى شعبان لديه مشروع درامى آخر لكنه لم ير النور لضيق الوقت وهو مسلسل "حتى لا يطير الدخان " المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس .
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى شعبان ضمن قائمة أفضل 100 شخصية عربية للمرة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.