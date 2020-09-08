شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان ضمن قائمة أفضل 100 شخصية عربية للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثانية يدخل النجم مصطفى شعبان قائمة أفضل شخصية عربية مشهورة ليحتل المركز رقم 50 فى ذلك التصنيف الذى تجريه مجلة فوربس العالمية، ويأتى الاختيار نتيجة التأثير الذى يحدثه الشخص فى الجماهير .

وجاء فى المركز الأول ضمن التصنيف النجم عمرو دياب، يليه فى المركز الثانى الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، وفى المرتبة الثالثة مواطنتها إليسا، وفي المركز الرابع الفنان العراقى كاظم الساهر .

كانت آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "أبو جبل"، الذى عرض فى رمضان قبل الماضى وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، والراحل حسن حسنى، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوى، وصلاح عبد الله، ومحمد على رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح .

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مصطفى شعبان لديه مشروع درامى آخر لكنه لم ير النور لضيق الوقت وهو مسلسل "حتى لا يطير الدخان " المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس .