شكرا لقرائتكم خبر عن حماده هلال يغسل أحزانه.. ويستعد لتصوير كليب "آية فى الجمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان حماده هلال لتصوير أغنية جديدة تحمل اسم "آية في الجمال" على طريقة الفيديو كليب، حيث يعمل على الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالكليب واختيار أماكن التصوير حتى يتم تصويره خلال الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات محمود عليم، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقى هادى مسرة،وتحمل الطابع الرومانسى الهادىء.

وتعد الأغنية العمل الغنائى الأول بالنسبة لحمادة هلال بعد فترة من الأحزان على وفاة والدته والتى رحلت عن عالمنا فى شهر يوليو الماضى بسبب مرض السرطان، ليدخل بعدها حمادة هلال فى حالة من العزلة حتى بدأ العودة تدريجيا لمزاولة نشاطه الغنائى مرة أخرى.

طرح حمادة هلال آخر أعماله الغنائية كليب "جمالها" والتى ظهرت معه في الأغنية، الفنانة الشابة منة عرفة، وهى من كلمات ماجد صبرى، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف، ونالت إعجاب الكثيرين، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة.

وتقول كلمات الاغنية " دى جمالها أووه لا لا ... و قوامها أووه لا لا، خطفتني وعهد الله بره الدنيا، نفسي أكلم ماما ... طيب لا و لا أه، ضحكت لي هاهاها ... وأختفت فى ثانية، ماتخف علينا بشويش ... خلى غيرك ياكل عيش، كفايه حرام ... ده جمالك غطى علي الحلوين شغلى بالى بالى.