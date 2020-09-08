شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم القصير "حنة ورد" يمثل مصر فى المسابقة الرسمية بمهرجان لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج مراد مصطفى عن تمثيل فيلمه القصير حنة ورد لمصر فى المسابقة الرسمية لمهرجان لندن السينمائى الدولى BFI London، والذى يقام في الفترة من 7 إلى 17 أكتوبر وهو أحد المهرجانات المؤهلة لجوائز البافتا، وكان سبق وشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان ناشفيل الدولى بأمريكا فى دورته الـ51 وهو المهرجان المؤهلة جوائزه لمسابقة الأوسكار.

وحاز الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم ‏‎بمهرجان Palm Springs International Film Festival، وهو التنويه الذى يعتبر إشادة من قبل لجنة التحكيم بمستوى الفيلم وقدرته على المنافسة.

الفيلم الروائى القصير "حنة ورد" تدور أحداثه حول "حليمة" وهى امرأة سودانية تعيش فى مصر تعمل "حنانة" – ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف – تذهب حليمة إلى حفلة حنة فى أحد المناطق الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبه ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات والتى تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.

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فيلم حنة ورد كان من المقرر أن يشارك فى مسابقة الفيلم القصير بمهرجان البحر الأحمر فى دورته الأولى الذى تم إلغاؤه بسبب فيروس كورونا، وذلك فى مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان مع الفيلم المصرى "الحد الساعة خمسة".