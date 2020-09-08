شاهد.. رئيس دولة وشعبه ينعون سمكة ومحامون يجهزون وصيتها

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سمكة - أرشيفية
كثيرا مانسمع بيانات نعي يقدمها رؤساء وزعماء الدول لشخصيات ومسؤولين لهم أدوار بارزة وخدمات تركت أثرا كبيرا ، ولكن أن نسمع عن رئيس دولة وشعب بأكمله ينعون سمكة ، فهي حادثة غريبة وجديدة .
نعت الأوساط الطلابية والثقافية والشعبية في دولة زامبيا، بشكل رسمي، سمكة كانت تعيش في بحيرة مائية صغيرة تابعة لإحدى الجامعات في البلاد.
وانضم رئيس زامبيا إدغار لونجو، إلى الشعب معزيا ومعلنا الحداد بوفاة السمكة الذائعة الصيت، والتي اشتهرت بجلبها للحظ.
وأضاء الطلاب ونخب من المجتمع المدني في جامعة “كوبربيلت” الشموع وساروا حول الحرم الجامعي حدادًا على فقدهم الكبير.
ونشر المواطنون هاشاغ حمل وسم “Mafishi”، وهي السمكة التي عرفت “بمودتها”.
واعتقد الطلاب في الجامعات المنشرة في البلاد، على مدى العقدين الماضيين، أن الأسماك ستجلب لهم الحظ السعيد في الامتحانات.
قال رئيس اتحاد الطلبة لورانس كاسوندي، إن “Mafishi” (السمكة الكبيرة باللغة المحلية)، يعتقد أن عمرها نحو 22 عاما على الأقل وعاشت في بحيرة الجامعة لأكثر من 20 عامًا.
وأضاف رئيس الاتحاد في الجامعة، أن التحقيق مازال مستمرا للوصول إلى أسباب الوفاة.
وبحسب صحيفة “بي بي سي”، فإن السمكة “لم يتم دفنها بعد، ونحن نخطط لتحنيطها”.
واعتاد بعض الطلاب على تكريم الأسماك قبل الامتحانات، معتقدين أنها ستجلب لهم الحظ السعيد، بينما يرى آخرون أنها تخفف التوتر.
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