شاب يشنق نفسه بسبب لعبة “بابجي”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 09:18 مساءً - منذ 13 دقيقة

باتت الألعاب الالكترونية خطرا يهدد الأطفال والشباب، مما دفع العديد من الأخصائيين النفسيين إلى التحذير من الألعاب الإلكترونية العنيفة التي تحرض الأطفال والمراهقين على العدوانية وارتكاب الجرائم والإقدام على الأفعال الخطرة .

شنق طالب هندي يبلغ من العمر 21 عامًا، نفسه حتى الموت، لعدم مقدرته على تشغيل لعبة “ببجي موبيل” التي حظرتها البلاد، وذلك يوم الجمعة في منطقة نادية في ولاية غرب البنغال الهندية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الهندية “بي تي آي”، تناول الطالب –الذي لم تذكر اسمه- وجبة الإفطار، يوم الجمعة، وعاد إلى غرفته وأغلقها، وعندما استدعاه الأهل لتناول الغداء لم يرد على النداء.

طرقت والدته باب غرفته إلى أن أصيبت بالذعر، ودعت الجيران لاقتحام الغرفة، وبمجرد دخولها، وجدوا الصبي معلقًا من السقف.

Advertisements

وبحسب ما ورد كان الصبي محبطًا بسبب حظر لعبة “ببجي موبايل” في الهند، وبعد التحقيق مع الأسرة، تبين أن الطالب انتحر لأنه لم يعد قادرًا على لعب اللعبة.

وحذرت الحكومة الصينية مؤخرًا، لعبة “ببجي موبايل” و”ببجي موبايل لايت” بجانب 116 تطبيقًا صينيًا آخر، بدعوى أن هذه التطبيقات تهدد أمان وخصوصية المستخدمين في الهند.

حذر جراح القلب المصري، عمرو عبد المنعم، من لعبة “ببجي”، والتي حققت انتشارا واسعا على مستوى الشباب والأطفال، قائلًا إنها مضرة بالقلب.

وقال عبد المنعم، في حديثه للتلفزيون المصري، إن “ببجي” تعد أمرا “في غاية الخطورة وتدميرًا للنشء، وعلينا الالتفات إلى هذا الخطر الداهم، والتعامل معه على وجه السرعة، موضحًا أنها لعبة تغيب العقل ولغة الحوار وتكرس العنف والجريمة لدى الأطفال”.