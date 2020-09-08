بالصور..استخراج آلاف الجنيهات من بطن مريض

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تعبيرية
في واقعة غريبة ، تمكن من استخرج أطباء مبلغاً مالياً من بطن مواطن مصري بلغت قيمته آلاف الجنيهات في عملية جراحية استغرقت 4 ساعات.
تمكن الأطباء في مستشفى قصر العيني في مصر، من استخراج مبلغ مالي بلغت قيمته 6500 جنيه من بطن مريض في عملية جراحية استغرقت 4 ساعات.
وقال الدكتور عبد الرحمن مصطفى معيد بقسم الجراحة العامة بقصر العيني، والذي أجرى العملية، إن المريض كان يعاني من ألم شديد في البطن وصرح أنه ابتلع مبالغ مالية على فترات، واتضح أنه يعاني أيضا من التهابات شديدة في البطن والأمعاء، وعلى الفور دخل المستشفى وتم إجراء الفحوصات والأشعة وإجراء العملية الجراحية التي استغرقت 4 ساعات.
وأضاف الطبيب: “كان المبلغ 6500 جنيه عملة ورقية موجودة في أربع لفافات مما سببه له مشاكل في الأمعاء، لم تكن هذه هي الحالة الوحيدة لاستخراج عملات وأشياء غريبة من البطن فمن قبل استخرجت من معدة مريض، 39 مسمارا وقصافة وولاعة”.
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