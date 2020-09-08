تراند اليوم : فنان سوداني يناشد الأهالي لتشييد التروس ضد الفيضانات

ناشد الفنان محمد عيسى الشهير بـ(الدبلوماسي) سكان منطقتي الحلة الجديدة والقوز بضرورة التكاتف لعمل التروس لمنع الفيضان من التمدد بعد أن تخطى منطقة الرميلة ليكون على مقربة منهم.

وقال: “أنا من سكان الحلة الجديدة التي ظل شبابها عين ساهرة على المنطقة حتى لا تتعرض لضرر الفيضان، فيما أطلقت مناشدة لبقية الأحياء المتاخمة لنتكاتف جميعاً لمواجهة الفيضان”.

وتابع: “وقررت إقامة نفرة كبرى بميدان المولد بالسجانة بأن يتم جمع أكبر كمية من الجوالات وعن نفسي تبرعت بعدد ألف وخمسمائة جوال والتوجه مباشرة لعمل التروس ، مختتماً دورنا الحقيقي الآن أن نكون في الشارع لتقديم الواجب الذي يقع على عاتقنا”.