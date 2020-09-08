تراند اليوم : هاني شاكر يستغيث برئيس الوزراء : النقابة مفهاش فلوس .. استلف من حمو بيكا

كشف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية مدى التأثر البالغ والمعاناة الشديدة للنقابة في دعم أعضاءها، رغم توقف كل النشاطات الموسيقية منذ 5 أشهر تقريبا.

أوضح شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج مساء dmc على قناة dmc، أن النقابة تقوم بدورها على أكمل وجه، ولم تتأخر عن أحد منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا: “طبعا صرفنا كتير جدا الفترة اللي فاتت ومكنش فيه عائد، إحنا عندنا فوق 40 ألف عضو بعائلاتهم، لذلك إحنا داخلين على مرحلة خطر، بنصرف ومفيش عائد خالص للنقابة”.

وناشد هاني شاكر، رئيس الوزراء بعودة النشاط الموسيقي مرة أخرى، حتى تنتهي معاناة أبناء المهنة، قائلا: “بتمنى من رئيس الوزراء إنه ينظر لولاده الموسيقيين بعين الاعتبار، كل الدنيا شغلها مشي إلا الموسيقيين.. مجاش أي بادرة أمل ليهم إنهم ينزلوا شغلهم، وده مسبب مشكلة كبيرة للنقابة”.

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وأعرب نقيب الموسيقيين عن تخوفه من ألا توفي النقابة بالتزامتها تجاه الأعضاء خلال الفترة المقبلة، لذلك لا بد أن يعود النشاط مرة أخرى، متعهدا بالالتزام بجميع الإجراءات الإحترازية، والوقائية، التي تحددها الدولة.