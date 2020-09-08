تراند اليوم : ندى بسيوني تساند الشعب السوداني:” اللهم الطف بأهل السودان”

ساندت الممثلة المصرية ​ندي بسيوني الشعب ​السوداني في محنته، وذلك بعد الفيضانات التي حصلت عندهم والتي ادت الى مقتل مئة شخص وجرح 46، اضافة الى غرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.

وكتبت ندى بسيوني على حسابها الخاص :”اللهم الطف بأهل السودان سلام وامان يارب العالمين”.

وكانت نعت ندى بسيوني مؤخرا زوجها السابق الممثل المصري سناء شافع الذي توفي عن عمر ناهز 77 عاما، وذلك بعد معاناته مع المرض، اذ كتبت على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “ألف رحمه على الدكتور سناء شافع اللهم اغفر له واجعل مثواه الجنة”.