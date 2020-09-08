تراند اليوم : رسالة من شريهان للسودانيين بعد كارثة الفيضانات

أطلق عدد كبير من رواد موقع تويتر هاشتاج “من قلبي سلام للخرطوم” تضامنا مع المواطنين السودانيين المتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت البلاد مؤخرا.

وتصدر الهاشتاق موقع “تويتر” بعد ارتفاع عدد الخسائر التي خلفتها السيول والفيضانات، إذ تجاوز عدد القلتى 100 شخص، ووصل عدد المصابين إلى أكثر من 46 مصابا، بالإضافة إلى انهيار أكثر من 24 ألف منزل بشكل كلي وحدوث تلفيات في أكثر من 40 ألف منزل أخرى، فضلًا عن الخسائر المتعلقة بالمواشي والمتاجر.

وتفاعل عدد من نجوم الوسط الفني مع الحدث المؤلم عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل، وأعلنوا دعمهم للشعب السوداني وفي مقدمتهم الفنان محمود حميدة الذي نشر صورا لآثار الفيضانات وانهيار المنازل عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك وأرفقها بتعليق قال خلاله: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص العزاء لأهل السودان فى ضحايا السيول والفيضانات”.

وغردت الفنانة شريهان قائلة: “الله يحمي أهل السودان وشعبها الطيّب، من قلبي سلام للخرطوم”.