تراند اليوم : سما المصري تحلف بالـ”المصحف” كذباً والسبب لا يصدق – اتفرج

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بتخفيف حكم حبس الفنانة سما المصري من 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، للحبس سنتين، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وقالت وسائل إعلام مصرية إنه “فور سماع الحكم انهارت المتهمة داخل قفص الاتهام، وتعرضت لحالة من الإغماء نتيجة البكاء الشديد، مردده: “حياتىي ادمرت حرام عليكم، والله مظلومة، أنتوا بتعملوا فيا كده ليه”، فيما قامت قوات الأمن بنقل المتهمة لمحبسها بسجن النساء داخل عربة الترحيلات.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، قضت مؤخرا بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، في مايو/ أيار الماضي، أنه في 24 أبريل/ نيسان 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، بتوجيه الاتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بسما المصري للتحريض على الفسق والفجور.