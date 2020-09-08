تراند اليوم : موسم رمضان 2021 يجمع الزوجين أحمد العوضي و ياسمين عبد العزيز

كشف برنامج ET بالعربي تفاصيل المسلسل الجديد الذي تستعد له الفنانة ياسمين عبد العزيز حاليا.

أوضح البرنامج أن ياسمين استقرت على الاستعانة بزوجها الفنانة أحمد العوضي ليشاركها بطولة مسلسلها القادم، الذي تحضر له لموسم رمضان 2021.

المسلسل يقوم حاليا على كتابة حلقاته الأولى عمرو محمود ياسين، وسيخرجه مصطفى فكري، وهما نفس فريق عمل آخر مسلسلاتها “ونحب تاني ليه”. ويتمّ حاليا اختيار باقي الأبطال وسيكون من نوع دراما اجتماعية رومانسية.

وبهذا سيصبح هذا المشروع ثاني لقاء فني يجمع بين ياسمين والعوضي بعد مسلسل “لآخر نفس” والذي شهد بداية قصة الحب بينهما عام 2019.

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يذكر أن أحمد العوضي أعلن زواجه من ياسمين عبد العزيز في أول مايو الماضي، حيث غير كلاهما الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما ‏الشخصية على ‏Facebook‎‏ بدون مراسم احتفال بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.‏

يشار إلى أن أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني بمسلسل مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ‏وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد ‏العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ‏ميمى، وإنتاج شركة سينرجى‎.‎

على صعيد آخر شاركت ياسمين عبد العزيز في رمضان 2020 بمسلسل “ونحب تاني ليه”، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى ‏فكري، إنتاج سينرجي-تامر مرسي وبطولة ياسمين ‏عبد ‏العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، ‏تارا عماد، كارولين عزمي، سليمان عيد، إيمان ‏سيد ‏وبدرية طلبة‎.‎