الفيلم الروسي Sputnik يتصدر تصنيف برنامج iTunes الأميركي

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"الخليج 365" من بيروت: تصدر فيلم الخيال العلمي "سبوتنيك" للمخرج الروسي يغور أبرامينكو، فئة أفلام الرعب ببرنامج iTunes.

كما أنه شغل المرتبة الخامسة بفئة "السينما". وذلك لأول مرة في تاريخ الأفلام الروسية يتصدر فيها فيلم روسي تصنيف الأفلام المفضلة لدى المشاهدين الأميركيين.

يذكر أن "سبوتنيك" أول إصدار روسي رئيسي يتم طرحه على الإنترنت أثناء إغلاق دور السينما.

حيث طرح الفيلم في نفس التوقيت في دور السينما الرقمية more.tv و ivi ، وكذلك على خدمة Wink للفيديو في 23 أبريل.

ونقلت الورشة السينمائية عن منتج الفيلم، ميخائيل فروبيل، قوله إن "شركة IFC Films اشترت الحقوق بعرض الفيلم في الولايات المتحدة.

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ونحن مرتاحون لاتخاذها موقفاً محترفاً حيث تلقى الفيلم أصداءً غير مسبوقة في السوق الأميركية. وقد عرضت علينا بعض الشركات في هوليوود إخراج فيلم آخر في هذا الموضوع".

وبدأ التوزيع الدولي في أستراليا ودول البلطيق وألمانيا وأمريكا اللاتينية وعلى خدمات الفيديو في المملكة المتحدة ودول أخرى.

يذكر أن أحداث الفيلم تدور عام 1983 في الاتحاد السوفيتي حيث يعود رائد فضاء إلى الأرض بمخلوق طفيلي من سكان كواكب أخرى داخل جسمه.

ويتم فحصه في مختبر سري بإحدى المدن السوفيتية المغلقة حيث تحاول عالمة فيزيولوجيا الأعصاب، تاتيانا كليموفا، تخليص البطل السوفيتي من الوحش القبيح.

ويشارك في بطولة الفيلم بيوتر فيدوروف، تاتيانا أكيمشينا، فيودور بوندارتشوك وغيرهم