"نسونجي بالحلال" يجمع نادين الراسي بزياد برجي مجدداً

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن عودتها إلى التمثيل من خلال مسلسل كوميدي يحمل عنوان "نسونجي بالحلال"، يشاركها بطولته الفنان اللبناني زياد برجي.

وجاء ذلك من خلال تدوينة نشرتها عبر حسابها على الإنستغرام قالت فيها: "إنطلاقتي كانت بالكوميديا والرّجعة هيك رح بتكون ... . #نسونجي_بالحلال وهو عن فكرة المخرج السّوري #أسامة_الحمد ومن تأليف #زهير_قنوع وبتوقيع الخرج اللبناني #نبيل_لبُّس والمنتج الفنّي #حمادة_جمال_الدّين من إنتاج شركتَي #غولدن_لاين و #Iseemedia .... العمل من بطولة #زياد_برجي #محمد_خير_الجرّاح #هبة_نور #ميرڤا_القاضي ومقدّم البرامج #هشام_حدّاد وسيجري تصوير جزء من المشاهد في #لبنان على أن تُستَكمل في # أبو_ظبي .... الإتّكال عألله وعليكُن ????????

يذكر أن نادين كانت قد اجتمعت مع برجي في عملين سابقين هما “غلطة عمري” و“فرصة عيد”.