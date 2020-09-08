حفل لمحمد خيري في سوريا رغم كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: أحيا الفنان السوري محمد خيري حفلاً غنائياً بمنتجع هوليداي بيتش في اللاذقية، بعد فترة غياب بسبب انتشار وباء كورونا في العالم.
قدم خيري مجموعة من الاغاني الطربية الأصيلة التي تميّز بأدائها الى جانب باقة من أغانيه الجديدة التي أشعلت الأجواء.
وعبّر المغني السوري عن سعادته الكبيرة بلقاء محبيه بعد طول غياب، وأكد أن الحفل أتى تماشيا مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على الصحة العامة وقد تمنى للجميع السلامة والصحة والخير شاكرا جميع الحاضرين.
أما فيما يخص نشاطاته المقبلة، يستعد خيري لإحياء حفل غنائي بالإمارات في 25 سبتمبر الجاري بدبي، إلى جانب كل من الفنان زياد برجي والفنانة نادين شمّاس.
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