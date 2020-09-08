نجوم حجزوا مواقعهم في خريطة دراما رمضان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

أعلنت شركات الإنتاج عن أعمالها الرمضانية لتروج لها قبل طرحها في شهر رمضان المقبل، وقرر عدد كبير من الفنانيين خوض السباق الرمضاني القادم بأعمال درامية مشوقة.

من بين هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة يسرا التي تعاقدت على تقديم مسلسل جديد مع المنتج جمال العدل بشراكة مع شركة سينرجي، ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل إضافية أخرى ذات صلة بالمسلسل، كذلك الفنان القدير يحيى الفخراني الذي قرر خوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل من إنتاج شركة سينرجي ومن إخراج شادي الفخراني وذلك بعد غيابه عن الدراما الرمضانية لمدة عامين، علماً بأن المسلسل لا يزال في مرحلة التحضيرات الأولى ولم يتم الإفصاح عن تفاصيله.

وهنا يرصد لكم الخليج 365 أبرز الأعمال الدرامية المقرر طرحها في دراما رمضان القادم:

الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"

المسلسل من إخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان، بطولة كريم عبدالعزيز، علماً بأن مسلسل الاختيار سيستمر عرضه لعدة سنوات لتخليد بطولات الجيش المصري، على أن يعرض المسلسل في كل عام بطولة جديدة.

وسيقوم ببطولته نجم كبير، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، وارتفاع الحس الوطني والوعي، عند الشعب المصري والعربي بعد عرض العمل مباشرة في رمضان الماضي.

مسلسل "الملك"

قرر الفنان عمرو يوسف خوض السباق الرمضاني القادم بدور غير تقليدي، إذ يقدم دور الملك "أحمس" وتحريره جنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس، المسلسل مأخوذ عن قصة "كفاح طيبة" للأديب الكبير نجيب محفوظ، سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركتي سينرجي وأروما.

مسلسل "هجمة مرتدة"

يتناول المسلسل قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية وتم تصوير عدد من المشاهد، المسلسل من إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف باهر دويدار وبطولة أحمد عز، وهند صبري.

مسلسل "موسى"

يخوض الفنان محمد رمضان، السباق الرمضاني القادم بمسلسل موسى، والذي ينتمي لنوعية الدراما الصعيدية، المسلسل من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إنتاج "سينرجي"، وبطولة محمد رمضان، شيرين رضا، ياسمين رئيس، باسم سمرة. ومن المقرر بدء التصوير في نهاية شهر أكتوبر القادم.

مسلسل "نسل الأغراب"

مسلسل " نسل الأغراب"، ينتمي لنوعية الدراما الصعيدية الاجتماعية، وهو أول عمل درامي يجمع بين أمير كرارة وأحمد السقا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.

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مسلسل "تقاطع طرق"

يناقش المسلسل مشكلة الخيانة الزوجية وتدور أحداثه حول قيام الفنان محمد ممدوح بخيانة زوجته الفنانة منى زكي، التي تقرر الانفصال عنه وتسافر لتقابل الفنان محمد فراج وهنا تتغير أحداث المسلسل.

وتم تصوير عدد من مشاهد المسلسل، وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي ولكن توقف التصوير بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وبطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد التاجي، مايان السيد، حنان يوسف

مسلسل "زكريا"

قرر الفنان أحمد فلوكس والفنان الأردني منذر رياحنة خوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل ينتمي لنوعية الدراما الصعيدية، والذي يحمل اسم "زكريا.. سفينة نوح"، ومن تأليف السيناريست حسام موسى.

مسلسل "بدر البدور"

تخوض الفنانة روبي، السباق الرمضاني القادم بمسلسل "بدر البدور"، وتجسد من خلاله دور فتاة صعيدية، تعيش بين محافظتي سوهاج وأسيوط، ويعود المسلسل بالزمن لفترة الاحتلال الإنجليزي لمصر عام 1948، ويرصد معاناتها في فترة الاحتلال وكيف يؤثر عليها مع تصارع الأحداث، والمسلسل من تأليف مريم نعوم

مسلسل "القاهرة كابول"

يناقش المسلسل ظاهرة الإرهاب، وكيف تصدى جيشنا الوطني لها، كما يسلط المسلسل الضوء على ثلاث شخصيات، الشخص الأول "الإرهابي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له الشخص الثاني وهو "ضابط الشرطة"، وينقل الصورة "الشخص الثالث" وهو "الإعلامي"، وهو مؤجل من رمضان الماضي.

المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع

مسلسل "أسود فاتح"

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي، وتجسد هيفاء وهبي دور "رانيا خطاب" شقيقة شريف سلامة وزوجة معتصم النهار، وهي سيدة من أكبر العائلات، لديها العديد من الشركات والمصانع التي تقوم بتصدير المواد الغذائية.

وقد انتهى صناع المسلسل من تصويره، وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي وتم تأجيل عرضه إلى رمضان المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتعليق حركة الطيران، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل

مسلسل "خيط حرير"

تم تصوير عدة مشاهد من المسلسل، وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، وأيضا تأجل عرضه إلى رمضان المقبل بعد توقف التصوير بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتعليق حركة الطيران، التي منعتهم من تصوير مشاهد من المسلسل خارج مصر.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل.