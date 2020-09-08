زوجة عمر الشناوي تعلن إصابتها بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلنت هند حداد زوجة الفنان عمر الشناوي إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت هند منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، قالت فيه: "أثبتت نتيجة التحاليل أنها إيجابية، رجاءًا إذا حد تعامل معي خلال 14 يوم الماضية، يتحقق".
وكان الفنان عمر الشناوي، قد أعلن في وقت سابق إصابة نجله حسن بفيروس كورونا، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وكتب: "ابني حسن طلع إيجابي فيروس الكورونا المستجد COVID-19، أرجو كل من تعامل معي في خلال ١٤ يوم يحلل ليطمئن، ويا رب ادعوله بالشفاء إن شاء الله".
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